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Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 00:34

Мун Чжэ Ин вылетел в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: &copy; Twitter/Anup Sunuwar

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: © Twitter/Anup Sunuwar

Отмечается, что южнокорейского главу сопровождает более 150 членов делегации. В это число вошёл министр иностранных дел страны Кан Гён Хва.

Президент Южной Кореи отправился на свою третью встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится в Пхеньяне. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Самолёт южнокорейского лидера уже вылетел с сеульской военно-воздушной базы и скоро прибудет в основной аэропорт КНДР. Он должен приземлиться к 04:00 по московскому времени.

Ранее лидеры Южной Кореи и КНДР договорились провести двусторонние переговоры 18 и 19 сентября. Во время встречи будут обсуждаться вопросы денуклеаризации и сотрудничества государств.

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Алина Раппопорт
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