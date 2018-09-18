Мун Чжэ Ин вылетел в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном

Отмечается, что южнокорейского главу сопровождает более 150 членов делегации. В это число вошёл министр иностранных дел страны Кан Гён Хва.

Президент Южной Кореи отправился на свою третью встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится в Пхеньяне. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Самолёт южнокорейского лидера уже вылетел с сеульской военно-воздушной базы и скоро прибудет в основной аэропорт КНДР. Он должен приземлиться к 04:00 по московскому времени.