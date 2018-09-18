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Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 00:59

Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР на переговоры с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.&nbsp;Фото: &copy; РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР на переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Boeing южнокорейского главы с его многочисленной свитой приземлился в аэропорту Сунан в окрестностях Пхеньяна.

В воздушной гавани президента Южной Кореи встречали жители северокорейской столицы. На лётном поле выстроились женщины в разноцветной национальной одежде и мужчины в строгих европейских костюмах. Строй военного караула и военный оркестр промаршировали к трапу.

В ходе третьего по счёту саммита лидеры двух Корей встретятся дважды. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обсудят вопросы дальнейшего улучшения отношений, денуклеаризации полуострова и развития диалога северных корейцев с США. Кроме того, стороны намерены поговорить об ослаблении военной напряжённости в регионе.

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Алёна Темирчиева
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