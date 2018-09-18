Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР на переговоры с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР на переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Boeing южнокорейского главы с его многочисленной свитой приземлился в аэропорту Сунан в окрестностях Пхеньяна.

북한 문재인대통령님 환영 인파 ㅎㄷㄷㄷ 환영 현수막 #이니블루야~~~^^



여정동무 반갑♥

김여정 부부장이 분주히 준비하는거보니 김정은 위원장 나오는거 백퍼일것같다네요 ^.^ pic.twitter.com/edVRGGW3dY — ♡역이민 문꿀세월호진실20140416 (@jasmine_vanbeat) 18 сентября 2018 г.

В воздушной гавани президента Южной Кореи встречали жители северокорейской столицы. На лётном поле выстроились женщины в разноцветной национальной одежде и мужчины в строгих европейских костюмах. Строй военного караула и военный оркестр промаршировали к трапу.