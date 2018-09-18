Сценарист "Хана Соло" рассказал о создании спин-оффа "Звёздных войн"
Кадр фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории"/ © Кинопоиск
Джон Кэздан решил поделиться основными подробностями, связанными с производством фильма.
Джон Кэздан работал со своим отцом Лоуренсом Кэзданом над фильмом "Хан Соло: Звёздные войны. Истории". Сценарист решил опубликовать несколько историй и фактов, связанных с созданием спин-оффа.
По словам Кэздана, Хан рассказал Лее о том, как они с Кирой спаслись из логова Белых червей. Именно благодаря этой истории у Леи появилась идея взять термальный взрыватель во дворец Джаббы в "Возвращении джедая". Также стало известно, что имя Молох — отсылка к поэме Аллена Гинсберга "Вопль".
Кроме того, Кэздан добавил, что ограбление поезда было во всех вариантах сценария, изменилась только цель. Изначально Беккет и его команда спасали с транспорта опасного преступника, которого везли в тюрьму строгого режима. После спасения бандит молча уходил и должен был появиться в каком-нибудь из сиквелов и спасти Хана. При создании финального ограбления сценаристы постоянно обращались к франшизе "Миссия невыполнима".