Еврокомиссия ещё не одобрила сделку Disney по покупке Fox

Европейская комиссия планирует детально исследовать возможные последствия слияния.

Перед тем как конгломерат Disney выкупит большую часть активов студии Fox, условия и последствия сделки изучит Европейская комиссия и Антимонополистический комитет. Вердикт ведомства вынесут до 19 октября.

В конце июля сделку одобрили акционеры двух компаний. Всего Disney заплатит за собственность Руперта Мердока 71,3 миллиарда долларов. Слияние уже получило одобрение Министерства юстиции США, однако при условии, что Disney продаст 22 региональных спортивных телеканала, принадлежащих Fox.