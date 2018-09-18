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Опубликовано 18 сентября 2018, 08:55

Звезда сериала "Во все тяжкие" снимется в продолжении "Мира Дикого Запада"

Кадр сериала&nbsp;"Мир Дикого Запада"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Мир Дикого Запада"/ © Кинопоиск

Аарон Пол всё же будет принимать участие в эпичной борьбе восставших роботов против людей.

Известный в первую очередь по сериалу "Во все тяжкие" Аарон Пол присоединился к актёрскому составу третьего сезона "Мира Дикого Запада". Пока не сообщается, кого именно сыграет актёр. Пока известно, что Пол снимется в нескольких эпизодах.

Действие сериала разворачивается в парке развлечений под названием "Мир Дикого Запада". В этом парке специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и полную свободу действий. Во втором сезоне роботы устали подчиняться и вырвались из-под человеческого гнёта.

Сериал вернётся на экраны в 2020 году. Точной даты премьеры третьего сезона пока нет.

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Сергей Сурепин
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