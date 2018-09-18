Звезда сериала "Во все тяжкие" снимется в продолжении "Мира Дикого Запада"

Аарон Пол всё же будет принимать участие в эпичной борьбе восставших роботов против людей.

Известный в первую очередь по сериалу "Во все тяжкие" Аарон Пол присоединился к актёрскому составу третьего сезона "Мира Дикого Запада". Пока не сообщается, кого именно сыграет актёр. Пока известно, что Пол снимется в нескольких эпизодах.

Действие сериала разворачивается в парке развлечений под названием "Мир Дикого Запада". В этом парке специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и полную свободу действий. Во втором сезоне роботы устали подчиняться и вырвались из-под человеческого гнёта.