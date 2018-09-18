Канал AMC продолжит развивать вселенную сериала "Ходячие мертвецы"

Популярная зомби-франшиза продолжит оставаться на экранах ещё как минимум десять лет.

Невзирая на падающие рейтинги, а также уход из проекта исполнителя одной из главных ролей, телеканал AMC не планирует в ближайшее время прекращать развитие вселенной сериала "Ходячие мертвецы". Об этом рассказал глава канала Джош Сапан.

"Ходячие мертвецы" — это целая вселенная. Мы планируем развивать её на протяжении ближайших десяти лет, если не больше. Это очень точный и аккуратный план. Мы не хотим обидеть многочисленных фанатов сериала". Джош Сапан

Пока что Сапан не раскрывает, как именно будет происходить развитие франшизы. Сейчас, помимо основного сериала, есть ещё приквел "Бойтесь ходячих мертвецов". Также в ближайшее время могут появиться полнометражные проекты и многосерийные спин-оффы об отдельных героях.