Песков заявил, что у Путина пока нет планов встречаться с Зюгановым
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Пока в графике нет на ближайшие дни, — сказал он.
Напомним, ранее лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов обратился к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с выборами в Приморском крае. Он утверждает, что на голосовании в регионе творился криминальный беспредел.