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Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 12:00

Песков заявил, что у Путина пока нет планов встречаться с Зюгановым

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока в графике нет на ближайшие дни, — сказал он.

Напомним, ранее лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов обратился к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с выборами в Приморском крае. Он утверждает, что на голосовании в регионе творился криминальный беспредел.

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Александр Юнашев
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