Назван список актёров фильма "Джокер"

Авторы будущей ленты решили представить официальный список актёров, задействованных на съёмочной площадке.

Компания Warner Bros. выпустила список актёров, которые задействованы в фильме "Джокер". Студия сделала это в честь начала съёмок ленты.

Так, WB подтвердила участие в фильме Роберта де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой. Последняя актриса должна сыграть в ленте маму главного героя, которого зовут Артур Флек. Томаса Уэйна сыграет Бретт Каллен ("Остаться в живых").