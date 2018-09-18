Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 11:29

Назван список актёров фильма "Джокер"

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Авторы будущей ленты решили представить официальный список актёров, задействованных на съёмочной площадке.

Компания Warner Bros. выпустила список актёров, которые задействованы в фильме "Джокер". Студия сделала это в честь начала съёмок ленты.

Так, WB подтвердила участие в фильме Роберта де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой. Последняя актриса должна сыграть в ленте маму главного героя, которого зовут Артур Флек. Томаса Уэйна сыграет Бретт Каллен ("Остаться в живых").

Премьера фильма "Джокер" запланирована на 4 октября 2019 года. Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как будет выглядеть новый Джокер.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • dc
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar