Назван список актёров фильма "Джокер"
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Авторы будущей ленты решили представить официальный список актёров, задействованных на съёмочной площадке.
Компания Warner Bros. выпустила список актёров, которые задействованы в фильме "Джокер". Студия сделала это в честь начала съёмок ленты.
Так, WB подтвердила участие в фильме Роберта де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой. Последняя актриса должна сыграть в ленте маму главного героя, которого зовут Артур Флек. Томаса Уэйна сыграет Бретт Каллен ("Остаться в живых").
Премьера фильма "Джокер" запланирована на 4 октября 2019 года. Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как будет выглядеть новый Джокер.