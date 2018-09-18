Персонаж из фильма "Тор: Рагнарёк" вернётся в новых "Мстителях"

Новая фотография актёрского состава фильма "Мстители-4" намекает на возвращение персонажа из "Тора: Рагнарёк", который полюбился многим. Фанаты боевика предполагают, что во вселенной Marvel всё ещё может появиться Корг.

На снимке можно найти множество знакомых лиц, которые работают над новой лентой. Справа от Кевина Файги стоит режиссёр Тайка Вайтити. Именно он снял фильм "Тор: Рагнарёк", а также принимал участие в захвате движений для Корга. На фоне этого фанаты предполагают, что персонаж появится в будущем фильме.