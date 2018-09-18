Режиссёр "Доктора Стрэнджа" намекает на скорое продолжение фильма
Кадр фильма "Доктор Стрэндж"/ © Кинопоиск
Скотт Дерриксон опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере" отрывок из одного из комиксов.
На изображении, опубликованном режиссёром фильма "Доктор Стрэндж", можно увидеть некоего персонажа. Его будто разрывают на части потоки энергии.
Сам же герой кричит, что он выбирает добро. При этом подпись Дерриксона можно интерпретировать как "пока я не решу иначе". Фанаты тут же начали предполагать, что эта публикация — намёк на продолжение ленты. Отрывок был взят из комикса What If? (1977) #18. В этой серии Marvel позволяет авторам делать различные допущения вне канона комикса.
Напомним, что Доктор Стрэндж в следующий раз появится на экранах 2 мая 2019 года. Именно в этот день состоится премьера фильма "Мстители-4".