Режиссёр "Доктора Стрэнджа" намекает на скорое продолжение фильма

Сам же герой кричит, что он выбирает добро. При этом подпись Дерриксона можно интерпретировать как "пока я не решу иначе". Фанаты тут же начали предполагать, что эта публикация — намёк на продолжение ленты. Отрывок был взят из комикса What If? (1977) #18. В этой серии Marvel позволяет авторам делать различные допущения вне канона комикса.