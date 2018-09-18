Режиссёр "Доктора Хауса" снимет новый фильм по комиксам
Фото © Eric Charbonneau/Invision for 20th Century Fox/AP Images
Ранее Брайан Сингер работал над "Людьми Икс", а теперь займётся проектом под названием "Рыжая Соня".
Брайан Сингер планирует занять режиссёрское кресло фантастического боевика "Рыжая Соня". В настоящий момент режиссёр ведёт переговоры об участии в проекте. Финансирует фильм кинокомпания Millenium.
Напомним, в конце 2017 года Fox уволила Сингера с поста режиссёра биографической картины "Богемская рапсодия". Студия была недовольна, что режиссёр постоянно отсутствовал на съёмочной площадке.
Что же касается Рыжей Сони, то этот персонаж впервые появился на страницах комиксов Marvel в 1973 году. Помогать Сингеру с новым фильмом будет Ави Лернер, продюсер "Неудержимых".