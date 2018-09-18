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Опубликовано 18 сентября 2018, 13:59

Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за пропуск заседаний

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Государственной думы РФ поддержали предложение снизить размер штрафа за пропуск пленарного заседания без уважительной причины. Теперь он будет составлять не шестую, а девятую часть от зарплаты.

— В данном случае мы решение приняли и о порядке регистрации, и о вычетах в случаях пропуска заседаний, — приводит РИА "Новости" слова спикера Вячеслава Володина. — Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы.

Принятое постановление даёт депутату возможность зарегистрироваться на заседании как с помощью электронной карты, так и посредством письменного заявления или заявления о своём присутствии с места.

Ранее депутаты поддержали предложение проводить пленарные заседания по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов.

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Андрей Григорьев
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