Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за пропуск заседаний

Депутаты Государственной думы РФ поддержали предложение снизить размер штрафа за пропуск пленарного заседания без уважительной причины. Теперь он будет составлять не шестую, а девятую часть от зарплаты.

— В данном случае мы решение приняли и о порядке регистрации, и о вычетах в случаях пропуска заседаний, — приводит РИА "Новости" слова спикера Вячеслава Володина. — Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы.

Принятое постановление даёт депутату возможность зарегистрироваться на заседании как с помощью электронной карты, так и посредством письменного заявления или заявления о своём присутствии с места.