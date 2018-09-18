Главный стример Fortnite стал первым геймером, попавшим на обложку журнала
Фото: © twitter.com/Ninja
До этого Тайлеру Блевинсу удалось стать первым геймером, который набрал 10 миллионов подписчиков на Twitch.
Стример Тайлер Блевинс, известный под псевдонимом Ninja, объявил, что он появится на обложке следующего выпуска спортивного журнала ESPN. Блевинс будет первым профессиональным геймером, ставшим главным героем номера спортивного издания.
So excited to the first professional gamer to be featured on @espn the Magazine. Cover and profile will be shown on Sports Center tomorrow in the 7 AM EST hour. pic.twitter.com/gzlSJihroM— Ninja (@Ninja) September 18, 2018
Вместе с этим геймер рассказал, что официальная презентация обложки и статьи о нём пройдёт на телеканале ESPN в рамках передачи Sports Center. До этого мы писали, что Ninja за свою карьеру стримера успел испортить жизнь геймеру и его жене. Также он рассказал, почему не играет с девушками.
Напомним, Ninja стал известен благодаря проведению трансляций по игре Fortnite. В начале августа он стал первым стримером, набравшим 10 миллионов подписчиков на Twitch.