Главный стример Fortnite стал первым геймером, попавшим на обложку журнала

Вместе с этим геймер рассказал, что официальная презентация обложки и статьи о нём пройдёт на телеканале ESPN в рамках передачи Sports Center. До этого мы писали, что Ninja за свою карьеру стримера успел испортить жизнь геймеру и его жене. Также он рассказал, почему не играет с девушками.