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Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 12:30

Главный стример Fortnite стал первым геймером, попавшим на обложку журнала

Фото: &copy; twitter.com/Ninja

Фото: © twitter.com/Ninja

До этого Тайлеру Блевинсу удалось стать первым геймером, который набрал 10 миллионов подписчиков на Twitch.

Стример Тайлер Блевинс, известный под псевдонимом Ninja, объявил, что он появится на обложке следующего выпуска спортивного журнала ESPN. Блевинс будет первым профессиональным геймером, ставшим главным героем номера спортивного издания.

Вместе с этим геймер рассказал, что официальная презентация обложки и статьи о нём пройдёт на телеканале ESPN в рамках передачи Sports Center. До этого мы писали, что Ninja за свою карьеру стримера успел испортить жизнь геймеру и его жене. Также он рассказал, почему не играет с девушками.

Напомним, Ninja стал известен благодаря проведению трансляций по игре Fortnite. В начале августа он стал первым стримером, набравшим 10 миллионов подписчиков на Twitch.

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Сергей Сурепин
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