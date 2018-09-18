Госдума не поддержала запрет скидок на алкоголь

По словам авторов предложения, доступные цены на спиртное являются одной из причин алкоголизма в стране.

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете стимулирования продажи алкогольной продукции, в том числе скидок. Инициаторами законопроекта выступили депутаты ЛДПР.

Согласно внесённому предложению, запрещается распространять алкоголь бесплатно, в том числе в качестве подарков, вводить скидки на напитки, включая выпуск купонов и талонов.

Авторы инициативы считают, что запрет скидок поможет снизить спрос на алкоголь. Депутаты подчеркнули, что доступная цена на спиртное — одна из причин алкоголизма в России, а скидки только стимулируют спрос на выпивку.

Комитет Госдумы по экономполитике и Правительство РФ считают, что понятие "стимулирование продажи алкогольной продукции" требует более точного разъяснения.

Также в комитете отметили, что регулирование вопросов стимулирования продажи алкоголя относится к законодательству о рекламе, а не к закону о регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Согласно закону "О рекламе", в торговых точках и дегустационных залах допускается проведение промоакций, сопровождающихся распространением бесплатных образцов.