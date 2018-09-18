Госдума не поддержала запрет скидок на алкоголь
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По словам авторов предложения, доступные цены на спиртное являются одной из причин алкоголизма в стране.
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете стимулирования продажи алкогольной продукции, в том числе скидок. Инициаторами законопроекта выступили депутаты ЛДПР.
Согласно внесённому предложению, запрещается распространять алкоголь бесплатно, в том числе в качестве подарков, вводить скидки на напитки, включая выпуск купонов и талонов.
Авторы инициативы считают, что запрет скидок поможет снизить спрос на алкоголь. Депутаты подчеркнули, что доступная цена на спиртное — одна из причин алкоголизма в России, а скидки только стимулируют спрос на выпивку.
Комитет Госдумы по экономполитике и Правительство РФ считают, что понятие "стимулирование продажи алкогольной продукции" требует более точного разъяснения.
Также в комитете отметили, что регулирование вопросов стимулирования продажи алкоголя относится к законодательству о рекламе, а не к закону о регулировании производства и оборота алкогольной продукции.
Согласно закону "О рекламе", в торговых точках и дегустационных залах допускается проведение промоакций, сопровождающихся распространением бесплатных образцов.
Напомним, депутат Милонов предложил Скворцовой объявить в России временный сухой закон.