Первую порноигру, одобренную в Steam, заблокируют в России

По словам разработчиков, они должны соблюдать законы, которые установлены в тех или иных странах.

Negligee: Love Stories — первая игра без цензуры в Steam, которая получила одобрение и вышла на прошлой неделе. С тех пор несколько стран успели запретить её за откровенные сцены.

В свою очередь, разработчики из студии Dharker заявили о том, что они не могут незаметно выпустить игру. В связи с этим доступность Negligee теперь ограничена в 28 странах. Разработчики сообщили, что они должны соблюдать законы конкретных стран.