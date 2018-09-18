Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 16:55

Первую порноигру, одобренную в Steam, заблокируют в России

Фото: &copy; Dharker Studio

Фото: © Dharker Studio

По словам разработчиков, они должны соблюдать законы, которые установлены в тех или иных странах.

Negligee: Love Stories — первая игра без цензуры в Steam, которая получила одобрение и вышла на прошлой неделе. С тех пор несколько стран успели запретить её за откровенные сцены.

В свою очередь, разработчики из студии Dharker заявили о том, что они не могут незаметно выпустить игру. В связи с этим доступность Negligee теперь ограничена в 28 странах. Разработчики сообщили, что они должны соблюдать законы конкретных стран.

Таким образом, игра будет заблокирована в России. Помимо этого, она не будет доступна в Китае, Ираке, Германии, ОАЭ, Пакистане и ряде других стран.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • Россия
  • порно
  • steam
  • valve
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar