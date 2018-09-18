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Опубликовано 18 сентября 2018, 14:55

Marvel показала дебютный трейлер фильма "Капитан Марвел"

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Очередной блокбастер, снятый по мотивам комиксов, появится в кинотеатрах уже 7 марта 2019 года.

Компания Marvel показала дебютный трейлер фильма "Капитан Марвел". Временем действия ленты станут девяностые годы прошлого столетия, а в кадре появятся не только новые герои, но и уже знакомые лица.

В частности, среди героев есть Корат Преследователь и Ронан Обвинитель из "Стражей Галактики", а также молодой Ник Фьюри в исполнении Сэмуэля Л. Джексона. Антагонистами выступят скруллы. Сюжет фильма планомерно перетечёт в сюжет будущих "Мстителей", где Капитану Марвел вместе с другими супергероями предстоит вступить в последний бой с Таносом после оглушительного поражения Мстителей в финале "Войны бесконечности".

Российская премьера фильма состоится 7 марта 2019 года.

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Сергей Сурепин
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