Компания Marvel показала дебютный трейлер фильма "Капитан Марвел". Временем действия ленты станут девяностые годы прошлого столетия, а в кадре появятся не только новые герои, но и уже знакомые лица.

В частности, среди героев есть Корат Преследователь и Ронан Обвинитель из "Стражей Галактики", а также молодой Ник Фьюри в исполнении Сэмуэля Л. Джексона. Антагонистами выступят скруллы. Сюжет фильма планомерно перетечёт в сюжет будущих "Мстителей", где Капитану Марвел вместе с другими супергероями предстоит вступить в последний бой с Таносом после оглушительного поражения Мстителей в финале "Войны бесконечности".