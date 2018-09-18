Патрик Стюарт снимется в перезапуске "Ангелов Чарли"

Звезда популярной франшизы "Люди Икс" будет исполнять роль Босли в перезапуске культового сериала.

Патрик Стюарт присоединился к актёрскому составу фильма "Ангелы Чарли". Это будет ремейк одноимённого телевизионного сериала 1970-х годов.

Главные роли в перезапуске исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Элизабет Бэнкс поставит картину по сценарию, который она написала совместно с Джеем Басу.