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Опубликовано 18 сентября 2018, 15:35

Патрик Стюарт снимется в перезапуске "Ангелов Чарли"

Фото: &copy; Matt Sayles/Invision for STARZ Entertainment/AP Images

Фото: © Matt Sayles/Invision for STARZ Entertainment/AP Images

Звезда популярной франшизы "Люди Икс" будет исполнять роль Босли в перезапуске культового сериала.

Патрик Стюарт присоединился к актёрскому составу фильма "Ангелы Чарли". Это будет ремейк одноимённого телевизионного сериала 1970-х годов.

Главные роли в перезапуске исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Элизабет Бэнкс поставит картину по сценарию, который она написала совместно с Джеем Басу.

Напомним, сериал "Ангелы Чарли" выходил с 1976 по 1981 год. Шоу рассказывало о трёх женщинах, работавших детективами в частном агентстве некоего Чарли Таунсенда, который никогда не показывал своего лица. У ремейка пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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