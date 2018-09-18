Патрик Стюарт снимется в перезапуске "Ангелов Чарли"
Фото: © Matt Sayles/Invision for STARZ Entertainment/AP Images
Звезда популярной франшизы "Люди Икс" будет исполнять роль Босли в перезапуске культового сериала.
Патрик Стюарт присоединился к актёрскому составу фильма "Ангелы Чарли". Это будет ремейк одноимённого телевизионного сериала 1970-х годов.
Главные роли в перезапуске исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Элизабет Бэнкс поставит картину по сценарию, который она написала совместно с Джеем Басу.
Напомним, сериал "Ангелы Чарли" выходил с 1976 по 1981 год. Шоу рассказывало о трёх женщинах, работавших детективами в частном агентстве некоего Чарли Таунсенда, который никогда не показывал своего лица. У ремейка пока нет даты выхода.