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Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 16:28

Walmart откажется от продажи одежды с символикой СССР

Фото: &copy; Walmart

Фото: © Walmart

Как отметила евродепутат, данные изображения затрагивают миллионы людей, пострадавших от репрессий.

Американская торговая сеть Walmart уберёт из продажи одежду с символикой СССР после слов некоторых политиков стран Балтики, об этом сообщила депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере в своём аккаунте в "Фейсбуке".

— Приятно, что руководство одной из самых крупных сетей розничной торговли в США Walmart было столь этично и толерантно, — написала Вайдере.

Евродепутат рассказала, что, как только ей стало известно о продаже вещей с символами Советского Союза, она обратилась к руководству компании с просьбой остановить торговлю данными товарами. По её мнению, такая символика затрагивает миллионы людей, которые пострадали от репрессий режима.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Walmart мужчина похитил 1,3 млн долларов, возвращая магазинные покупки.

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Константин Агапов
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