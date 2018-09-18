Walmart откажется от продажи одежды с символикой СССР

Как отметила евродепутат, данные изображения затрагивают миллионы людей, пострадавших от репрессий.

Американская торговая сеть Walmart уберёт из продажи одежду с символикой СССР после слов некоторых политиков стран Балтики, об этом сообщила депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере в своём аккаунте в "Фейсбуке".

— Приятно, что руководство одной из самых крупных сетей розничной торговли в США Walmart было столь этично и толерантно, — написала Вайдере.

Евродепутат рассказала, что, как только ей стало известно о продаже вещей с символами Советского Союза, она обратилась к руководству компании с просьбой остановить торговлю данными товарами. По её мнению, такая символика затрагивает миллионы людей, которые пострадали от репрессий режима.