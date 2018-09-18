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Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 23:31

Верховная рада выдвинула Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

Фото &copy; РИА Новости/Сергей Пивоваров

Фото © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Верховная рада подписала законопроект о выдвижении Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира, об этом сообщается на сайте украинского парламента.

В данный момент режиссёр Олег Сенцов отбывает в России 20-летний срок за терроризм. По версии следствия, он с сообщниками виновен в серии поджогов и подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе в 2014 году. С середины мая Сенцов объявил голодовку, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Нобелевская премия мира вручается за достижения в деле поддержания и укрепления мирных отношений в обществе. В прошлом году её удостоилась Международная кампания за запрещение ядерного оружия.

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Григорий Ильин
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