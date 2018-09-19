Стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов"
Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск
Утечка новой информации о сериале произошла во время судебного разбирательства актёра и его бывшего менеджера.
Причина разногласий — возросшие благодаря сериалу "Игра престолов" гонорары актёра. Сообщается, что, будучи начинающим актёром, Николай Костер-Вальдау заключил с менеджером Джилл Литман устное соглашение, что будет передавать ей 10% от своих гонораров.
В 2011 году Литман убедила актёра перевести их отношения в официальное русло — стороны заключили контракт. Сейчас Костер-Вальдау утверждает, что он подписывал бумаги, не читая и вообще не разбираясь, о чём в них идёт речь. В 2015 году актёр решил, что ему больше не нужен менеджер, поэтому самовольно разорвал контракт, но при этом всё ещё оказался должен денег Литман. Менеджер считает, что ей недоплатили 2 миллиона долларов.
Таким образом, дело дошло до суда. Благодаря разбирательству огласке были преданы некоторые факты о новом сезоне "Игры престолов", сюжет которого HBO пытается максимально скрыть. Из иска стало известно, что актёр получил 1 066 667 долларов за каждый из шести эпизодов, в которых он принимал участие. Ранее сообщалось, что в финальном сезоне будет шесть эпизодов, а это означает, что персонаж Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер) доживёт до самого финала.