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Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 09:21

Спустя 25 лет актёр Сет Роген узнал, что в Duck Hunt можно было играть за утку

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

В Сети раскрыли главный секрет культовой игры, которую, как оказалось, можно было проходить вдвоём.

Актёр и режиссёр Сет Роген шокировал общественность своим сообщением о том, что в игре Duck Hunt можно было играть за утку. Делать это мог ещё один человек, взяв в руки второй геймпад.

Многим людям, чьё детство пришлось на 90-е годы, как оказалось, не было известно об этом. Что же касается самого Рогена, то он случайно обнаружил эту возможность — актёр нечаянно сел на второй геймпад.

Напомним, в Duck Hunt, когда вы заканчивали 99-й уровень, игра откатывала счётчик раундов к нулю. При этом утки начинали летать на нулевом уровне в совершенно случайных направлениях, а иногда и вовсе ускорялись до такой степени, что их едва можно было заметить на экране.

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Сергей Сурепин
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