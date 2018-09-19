Спустя 25 лет актёр Сет Роген узнал, что в Duck Hunt можно было играть за утку

В Сети раскрыли главный секрет культовой игры, которую, как оказалось, можно было проходить вдвоём.

Актёр и режиссёр Сет Роген шокировал общественность своим сообщением о том, что в игре Duck Hunt можно было играть за утку. Делать это мог ещё один человек, взяв в руки второй геймпад.

Многим людям, чьё детство пришлось на 90-е годы, как оказалось, не было известно об этом. Что же касается самого Рогена, то он случайно обнаружил эту возможность — актёр нечаянно сел на второй геймпад.