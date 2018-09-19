Спустя 25 лет актёр Сет Роген узнал, что в Duck Hunt можно было играть за утку
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В Сети раскрыли главный секрет культовой игры, которую, как оказалось, можно было проходить вдвоём.
Актёр и режиссёр Сет Роген шокировал общественность своим сообщением о том, что в игре Duck Hunt можно было играть за утку. Делать это мог ещё один человек, взяв в руки второй геймпад.
Многим людям, чьё детство пришлось на 90-е годы, как оказалось, не было известно об этом. Что же касается самого Рогена, то он случайно обнаружил эту возможность — актёр нечаянно сел на второй геймпад.
Напомним, в Duck Hunt, когда вы заканчивали 99-й уровень, игра откатывала счётчик раундов к нулю. При этом утки начинали летать на нулевом уровне в совершенно случайных направлениях, а иногда и вовсе ускорялись до такой степени, что их едва можно было заметить на экране.