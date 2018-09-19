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Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 09:31

Студентка стала популярна в Instagram благодаря переодеванию в героев кино

Фото &copy; Instagram/uniquesora

Фото © Instagram/uniquesora

Девушка использует косплей для того, чтобы быть похожей на персонажей любимых произведений.

Косплей уже давно стал искусством и прочно вошёл в моду. Многие творческие люди выбирают этот способ для самовыражения. Аналогично поступила и 23-летняя американка Жасмин.

В свободное от учёбы в колледже время девушка превращает себя в героинь сериалов и мультфильмов. Она уже даже завоевала армию поклонников — на её Instagram подписались почти 80 тысяч человек.

Жасмин уже успела перевоплотиться в персонажей Marvel, "Аладдина", "Игры престолов", "Дэдпула", Uncharted и многих других произведений.

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Сергей Сурепин
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