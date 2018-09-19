СК запросил продление ареста для двух фигурантов дела "Зимней вишни"

Экс-глава Главного управления МЧС по Кузбассу и бывший глава отдела управления подозреваются в халатности.

СК РФ подал ходатайство в Центральный районный суд Кемерова о продлении ареста двум обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Это бывшие сотрудники регионального ГУ МЧС — Александр Мамонтов и Григорий Терентьев.

— Проступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Мамонтова и Терентьева по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", — говорится в сообщении.

В суде отметили, что рассмотрение материалов назначено на 21 сентября.

Напомним, экс-глава Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и бывший глава Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерову, городу Берёзовскому и Кемеровскому району Григорий Терентьев подозреваются в халатности. Мамонтова к тому же подозревают в растрате бюджетных средств.