СК запросил продление ареста для двух фигурантов дела "Зимней вишни"
Александр Мамонтов. Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин
Экс-глава Главного управления МЧС по Кузбассу и бывший глава отдела управления подозреваются в халатности.
СК РФ подал ходатайство в Центральный районный суд Кемерова о продлении ареста двум обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Это бывшие сотрудники регионального ГУ МЧС — Александр Мамонтов и Григорий Терентьев.
— Проступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Мамонтова и Терентьева по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", — говорится в сообщении.
В суде отметили, что рассмотрение материалов назначено на 21 сентября.
Напомним, экс-глава Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и бывший глава Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерову, городу Берёзовскому и Кемеровскому району Григорий Терентьев подозреваются в халатности. Мамонтова к тому же подозревают в растрате бюджетных средств.
Всего в рамках дела о пожаре в ТЦ задержано и арестовано 12 человек. Пожар 25 марта в "Зимней вишне" унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.