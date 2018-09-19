Дочь Тутты Ларсен сравнили со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк

44-летняя Тутта Ларсен показала своим фанатам необычные фотографии своей восьмилетней дочки Марфы. Девочка была запечатлена фотографом в нарядном платье и кокошнике.

Пользователи Сети тут же окрестили девочку Снегурочкой. Некоторые начали сравнивать её с актрисой Эмилией Кларк, известной по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов". По мнению пользователей в соцсетях, Марфа вполне могла бы сыграть Мать драконов в детстве: те же выразительные глаза и пухлые губы, роскошные волосы.