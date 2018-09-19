Дочь Тутты Ларсен сравнили со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк
Фото © Instagram/larsentut
Маленькая девочка по имени Марфа восхитила своей красотой пользователей социальных сетей.
44-летняя Тутта Ларсен показала своим фанатам необычные фотографии своей восьмилетней дочки Марфы. Девочка была запечатлена фотографом в нарядном платье и кокошнике.
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Снегурища моя. Еще лето не закончилось, а мы уже сняли новогодний выпуск нашего Завтрака. Волшебная сила телевидения. Немножко грустно, что скоро станет холодно. С другой стороны, наверное, правда уже пора начинать строить планы на Новый Год? Я вообще-то из тех, кто ничего не планирует заранее, потому что в моем случае потом все равно все идет не так. В прошлом году мы собрались в Лапландию, в сентябре купили билеты, оплатили апартаменты. И в итоге попали на несколько тысяч евро, потому что все слегли с таким гриппом, что нас еще целый месяц потом колбасило. Никуда не полетели. Зато встретили Рождество в родном храме. В этом году я бы очень хотела провести хотя бы несколько новогодних дней вдвоем с мужем, но ей-Богу, боюсь что-то затевать настолько загодя. И завидую своей подруге Оле, которая в мае точно знает, что они с сыном будут делать в январе. А у вас как: получается все заранее спланировать или вы такие же мастера организованного хаоса, как мы? Платье Марфы @piccinobellino #ларсики #каналкарусель #завтракнаура
Пользователи Сети тут же окрестили девочку Снегурочкой. Некоторые начали сравнивать её с актрисой Эмилией Кларк, известной по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов". По мнению пользователей в соцсетях, Марфа вполне могла бы сыграть Мать драконов в детстве: те же выразительные глаза и пухлые губы, роскошные волосы.
Напомним, у телевизионной ведущей и её супруга Валерия Колоскова трое детей: 13-летний Лука, восьмилетняя Марфа и трёхлетний Иван.