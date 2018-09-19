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Опубликовано 19 сентября 2018, 10:12

Звезда "Игры престолов" нашла брата-близнеца в Ирландии

Фото &copy; Instagram/khivju

Фото © Instagram/khivju

Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда Великанья Смерть, встретил своего двойника.

Норвежский актёр Кристофер Хивью (Тормунд Великанья Смерть из телевизионного сериала "Игра престолов") нашёл своего двойника из Ирландии. Ал Мэнни вполне мог бы сыграть брата-близнеца или стать отличным дублёром рыжеволосой бородатой звезды.

В аккаунте норвежского актёра в "Инстаграме" появились новые фотографии. На них он предстал с рыжеволосым бородатым мужчиной и своей женой. Интересно то, что Ал вовсе не родной брат Кристофера и даже не дальний родственник.

Оба мужчины на самом деле невероятно похожи: высокий лоб, длинный нос, тёмного цвета глаза, густая рыжая борода и невероятная харизма. Ал рассказал, что почти каждый день его встречали люди на улице и просили сфотографироваться, так как он очень похож на звезду сериала НВО.

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Сергей Сурепин
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