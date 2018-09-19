Звезда "Игры престолов" нашла брата-близнеца в Ирландии
Фото © Instagram/khivju
Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда Великанья Смерть, встретил своего двойника.
Норвежский актёр Кристофер Хивью (Тормунд Великанья Смерть из телевизионного сериала "Игра престолов") нашёл своего двойника из Ирландии. Ал Мэнни вполне мог бы сыграть брата-близнеца или стать отличным дублёром рыжеволосой бородатой звезды.
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TWIN BROTHER! We all have a twin somewhere - her is mine! So great to have @al_mennie on board as my stuntdouble on our upcomming TV show TWIN! My wife and assosiate producer @grymolvaerhivju found this legend in North of Irland and it was a pleasure to work with him! Check out his book «Overcome or succumb» and his wifes lovely stuff @saraoneillstylist #twin #tvspenningsdrama Produced by @nordiskfilmnorge and NRK #nrkserier @unstadarcticsurf #hivjulookalike #lofoten
В аккаунте норвежского актёра в "Инстаграме" появились новые фотографии. На них он предстал с рыжеволосым бородатым мужчиной и своей женой. Интересно то, что Ал вовсе не родной брат Кристофера и даже не дальний родственник.
Оба мужчины на самом деле невероятно похожи: высокий лоб, длинный нос, тёмного цвета глаза, густая рыжая борода и невероятная харизма. Ал рассказал, что почти каждый день его встречали люди на улице и просили сфотографироваться, так как он очень похож на звезду сериала НВО.