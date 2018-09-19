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Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 10:12

"ВКонтакте" запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей

Фото: &copy; пресс-служба ВКонтакте

Фото: © пресс-служба ВКонтакте

Не выходя из соцсети, можно будет приобрести популярные игры и заплатить через VK Pay.

"ВКонтакте" объявила о запуске "Магазина игр" — маркетплейса, где можно купить игры для ПК и консолей. К нему подключена система VK Pay, за покупки положен кешбэк.

"Магазин игр" доступен в разделе VK Pay в мобильном приложении соцсети и веб-версии. В нём можно будет приобрести новейшие игры, дополнения, а также получить эксклюзивные скидки и бонусы. Все товары представлены в иллюстрированном каталоге с видео, подробными описаниями и системными требованиями. После оплаты покупки пользователь получает ключ для активации игры в личные сообщения.

За каждую покупку маркетплейс предлагает кешбэк. Например, за предзаказ FIFA 19 Ultimate положен 121 рубль, а за покупку "Battlefiled 1: Революция" на PC на счёт вернётся 489 рублей кешбэка. На старте проекта в маркетплейсе будут представлены игры от Electronic Arts, Blizzard, Sony и многих других.

— Во "ВКонтакте" день за днём появляются новые официальные сообщества разработчиков и издателей видеоигр со всего мира. Для них VK Pay и наш маркетплейс игр — это новый удобный способ продавать свои товары и услуги, — заявил руководитель игрового маркетинга соцсети Александр Щепилов.

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Андрей Ставицкий
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