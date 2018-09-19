Скончалась известная гимнастка СССР Лилия Назмутдинова

18 сентября не стало легендарной спортсменки, первого заслуженного мастера спорта в мировой истории художественной гимнастики Лилии Биляловны Назмутдиновой. Ей было 82 года. О её кончине сообщает Минспорта по Свердловской области.

Лилия Биляловна родилась 13 июня 1936 года в Свердловске. Художественной гимнастикой начала заниматься в возрасте 11 лет. В 19 получила звание мастера спорта.

Выступала за сборную СССР и более десяти лет была капитаном команды. Является бронзовым призёром чемпионата мира в упражнениях с предметами и четырёхкратной абсолютной чемпионкой СССР.

После ухода из большого спорта стала тренером. Среди её воспитанниц — чемпионка мира Альфия Назмутдинова и бронзовый призёр Олимпиады-1996 Юлия Иванова.

Была награждена медалями "За трудовую доблесть", "За заслуги в развитии олимпийского движения в России" и "За спортивную доблесть".