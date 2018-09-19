В Сети назвали лучшие образы на церемонии "Эмми"

На красной дорожке во время вручения главной телевизионной награды себя показали Рэйчел Броснахэн, Клэр Фой и другие.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 70-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Больше всего наград получил сериал "Игра престолов".

Помимо раздачи статуэток, церемония запомнилась обилием звёзд, которые пришли на красную дорожку. В частности, в соцсетях пользователи начали отмечать лучшие наряды, которые удалось увидеть.