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Опубликовано 19 сентября 2018, 12:45

В Сети назвали лучшие образы на церемонии "Эмми"

Фото &copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото © Jordan Strauss/Invision/AP

На красной дорожке во время вручения главной телевизионной награды себя показали Рэйчел Броснахэн, Клэр Фой и другие.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 70-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Больше всего наград получил сериал "Игра престолов".

Помимо раздачи статуэток, церемония запомнилась обилием звёзд, которые пришли на красную дорожку. В частности, в соцсетях пользователи начали отмечать лучшие наряды, которые удалось увидеть.

Так, например, многим понравилась Рэйчел Броснахэн в красном платье и Дакота Фаннинг, которая выбрала зелёный наряд. Вместе с этим в Сети отметили платье с цветами, в котором пришла Милли Бобби Браун, а также белое платье Майки Монро.

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Сергей Сурепин
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