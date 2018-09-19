Sony выпустит миниатюрную PlayStation с 20 ретро-играми
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Производитель японской техники решил пойти по стопам Nintendo, которая ранее выпускала мини-версии NES и SNES.
Компания Sony показала обновлённую версию оригинальной игровой консоли PlayStation. Гаджет получил название PlayStation Classic.
Консоль получит 20 классических игр. Среди них — Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Консоль на 45% меньше оригинальной версии, при этом она почти полностью повторяет дизайн первой PlayStation: на корпусе можно найти кнопки Power и Reset с аналогичными опциями, а клавиша выброса диска позволяет сменить игру.
В комплекте с консолью идут два кабеля — USB и HDMI, а также два контроллера для совместной игры. Консоль выйдет 3 декабря и будет стоить 100 долларов.