Sony выпустит миниатюрную PlayStation с 20 ретро-играми

Производитель японской техники решил пойти по стопам Nintendo, которая ранее выпускала мини-версии NES и SNES.

Компания Sony показала обновлённую версию оригинальной игровой консоли PlayStation. Гаджет получил название PlayStation Classic.

Консоль получит 20 классических игр. Среди них — Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Консоль на 45% меньше оригинальной версии, при этом она почти полностью повторяет дизайн первой PlayStation: на корпусе можно найти кнопки Power и Reset с аналогичными опциями, а клавиша выброса диска позволяет сменить игру.