Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 12:04

Sony выпустит миниатюрную PlayStation с 20 ретро-играми

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Производитель японской техники решил пойти по стопам Nintendo, которая ранее выпускала мини-версии NES и SNES.

Компания Sony показала обновлённую версию оригинальной игровой консоли PlayStation. Гаджет получил название PlayStation Classic.

Консоль получит 20 классических игр. Среди них — Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Консоль на 45% меньше оригинальной версии, при этом она почти полностью повторяет дизайн первой PlayStation: на корпусе можно найти кнопки Power и Reset с аналогичными опциями, а клавиша выброса диска позволяет сменить игру.

В комплекте с консолью идут два кабеля — USB и HDMI, а также два контроллера для совместной игры. Консоль выйдет 3 декабря и будет стоить 100 долларов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • sony
  • playstation
  • ретро
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar