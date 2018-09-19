Nokia выпустит игровой смартфон

Компания разместила ролик, который намекает на выход мобильного устройства, предназначенного для игр.

Nokia готовит игровой смартфон. Проморолик к выходу устройства был выложен в "твиттере" Nokia Mobile India.

Stay tuned for a phone you can #GameOn pic.twitter.com/CiuxGbIvkR — Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) 18 сентября 2018 г.

Технические характеристики, название, дата презентации и выхода девайса неизвестны. Компания просто опубликовала 10-секундный проморолик.