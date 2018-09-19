Nokia выпустит игровой смартфон
Фото © Nokia
Компания разместила ролик, который намекает на выход мобильного устройства, предназначенного для игр.
Nokia готовит игровой смартфон. Проморолик к выходу устройства был выложен в "твиттере" Nokia Mobile India.
Stay tuned for a phone you can #GameOn pic.twitter.com/CiuxGbIvkR— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) 18 сентября 2018 г.
Технические характеристики, название, дата презентации и выхода девайса неизвестны. Компания просто опубликовала 10-секундный проморолик.
Ранее игровые смартфоны представили компании Razer, ASUS, Xiaomi, Huawei и ZTE. К примеру, ASUS ROG Phone интересен мощным графическим ускорителем и особой системой охлаждения.