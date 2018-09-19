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Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 12:17

Nokia выпустит игровой смартфон

Фото &copy; Nokia

Фото © Nokia

Компания разместила ролик, который намекает на выход мобильного устройства, предназначенного для игр.

Nokia готовит игровой смартфон. Проморолик к выходу устройства был выложен в "твиттере" Nokia Mobile India.

Технические характеристики, название, дата презентации и выхода девайса неизвестны. Компания просто опубликовала 10-секундный проморолик.

Ранее игровые смартфоны представили компании Razer, ASUS, Xiaomi, Huawei и ZTE. К примеру, ASUS ROG Phone интересен мощным графическим ускорителем и особой системой охлаждения.

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Денис Марков
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