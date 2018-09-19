Локи и Алая Ведьма получат собственные сериалы

Disney планирует запустить телесериалы про Локи и Алую Ведьму на своём стриминговом сервисе.

В отличие от других телевизионных сериалов Marvel, ожидается, что этих персонажей сыграют те же актёры, что и в фильмах. Речь идёт о Томе Хиддлстоне и Элизабет Олсен — именно они были задействованы в киновселенной MCU.

Сериалы должны получить по 6–8 эпизодов каждый. Продюсер — Кевин Файги. Что же касается бюджетов, то они будут сопоставимы с затратами на большие фильмы. Ожидается, что герои Marvel, уже получившие свои сольные фильмы, не появятся в этих сериалах, а вместо них больше внимания будет уделено персонажам второго плана.