Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 15:05

Локи и Алая Ведьма получат собственные сериалы

Фото: &copy;&nbsp;Marvel

Фото: © Marvel

Disney планирует запустить телесериалы про Локи и Алую Ведьму на своём стриминговом сервисе.

В отличие от других телевизионных сериалов Marvel, ожидается, что этих персонажей сыграют те же актёры, что и в фильмах. Речь идёт о Томе Хиддлстоне и Элизабет Олсен — именно они были задействованы в киновселенной MCU.

Сериалы должны получить по 6–8 эпизодов каждый. Продюсер — Кевин Файги. Что же касается бюджетов, то они будут сопоставимы с затратами на большие фильмы. Ожидается, что герои Marvel, уже получившие свои сольные фильмы, не появятся в этих сериалах, а вместо них больше внимания будет уделено персонажам второго плана.

Новые сериалы будут доступны на стриминговом сервисе Disney, который должен запуститься в конце 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • мстители
  • Disney
  • мстителивойнабесконечности
  • Знаменитости
  • Гаджеты
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура
  • Технологии
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar