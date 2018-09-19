Локи и Алая Ведьма получат собственные сериалы
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Disney планирует запустить телесериалы про Локи и Алую Ведьму на своём стриминговом сервисе.
В отличие от других телевизионных сериалов Marvel, ожидается, что этих персонажей сыграют те же актёры, что и в фильмах. Речь идёт о Томе Хиддлстоне и Элизабет Олсен — именно они были задействованы в киновселенной MCU.
Сериалы должны получить по 6–8 эпизодов каждый. Продюсер — Кевин Файги. Что же касается бюджетов, то они будут сопоставимы с затратами на большие фильмы. Ожидается, что герои Marvel, уже получившие свои сольные фильмы, не появятся в этих сериалах, а вместо них больше внимания будет уделено персонажам второго плана.
Новые сериалы будут доступны на стриминговом сервисе Disney, который должен запуститься в конце 2019 года.