Криштиану Роналду первым в мире получил игру FIFA 19
Фото © Twitter/Cristiano Ronaldo
Популярный футболист в честь этого решил опубликовать в Сети фотографию со своим сыном и диском.
Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал фотографию в "Твиттере". На снимке изображены игрок "Ювентуса" и его сын Криштиану Роналду — младший. Они держат коробку с FIFA 19 для PlayStation 4.
Thanks @EASPORTSFIFA for the World’s First copy of #FIFA19 Come and join me in the Game pic.twitter.com/q31AiIsZsa— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 18, 2018
Нападающий итальянского клуба указал, что это первая в мире физическая копия новой игры FIFA. Футбольный симулятор ему подарила компания Electronic Arts Sports.
Напомним, 13 сентября вышла демоверсия FIFA 19 для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Выход полной версии состоится 28 сентября.