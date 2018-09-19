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Опубликовано 19 сентября 2018, 14:54

Криштиану Роналду первым в мире получил игру FIFA 19

Фото &copy; Twitter/Cristiano Ronaldo

Фото © Twitter/Cristiano Ronaldo

Популярный футболист в честь этого решил опубликовать в Сети фотографию со своим сыном и диском.

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал фотографию в "Твиттере". На снимке изображены игрок "Ювентуса" и его сын Криштиану Роналду — младший. Они держат коробку с FIFA 19 для PlayStation 4.

Нападающий итальянского клуба указал, что это первая в мире физическая копия новой игры FIFA. Футбольный симулятор ему подарила компания Electronic Arts Sports.

Напомним, 13 сентября вышла демоверсия FIFA 19 для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Выход полной версии состоится 28 сентября.

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Сергей Сурепин
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