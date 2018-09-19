Криштиану Роналду первым в мире получил игру FIFA 19

Популярный футболист в честь этого решил опубликовать в Сети фотографию со своим сыном и диском.

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал фотографию в "Твиттере". На снимке изображены игрок "Ювентуса" и его сын Криштиану Роналду — младший. Они держат коробку с FIFA 19 для PlayStation 4.

Thanks @EASPORTSFIFA for the World’s First copy of #FIFA19 Come and join me in the Game pic.twitter.com/q31AiIsZsa — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 18, 2018

Нападающий итальянского клуба указал, что это первая в мире физическая копия новой игры FIFA. Футбольный симулятор ему подарила компания Electronic Arts Sports.