Зюганов поддержал новые выборы в Приморье, но потребовал отставки Тарасенко

По его словам, партия будет настаивать на возбуждении уголовного дела по факту фальсификаций.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что новые выборы губернатора Приморского края нужно проводить, отправив в отставку Андрея Тарасенко с поста врио губернатора.

— Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы, — сказал Зюганов журналистам.

Он также заявил, что нужно распустить избиркомы, возбудить уголовное дело и провести расследование по поводу фальсификаций во втором туре.

— Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела, — сказал лидер коммунистов.

Напомним, ранее кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации во втором туре выборов. ЦИК насчитала более 70 жалоб на нарушения и сегодня рекомендовала признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными.