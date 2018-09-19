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Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 16:15

Зюганов поддержал новые выборы в Приморье, но потребовал отставки Тарасенко

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

По его словам, партия будет настаивать на возбуждении уголовного дела по факту фальсификаций.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что новые выборы губернатора Приморского края нужно проводить, отправив в отставку Андрея Тарасенко с поста врио губернатора.

— Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы, — сказал Зюганов журналистам.

Он также заявил, что нужно распустить избиркомы, возбудить уголовное дело и провести расследование по поводу фальсификаций во втором туре.

— Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела, — сказал лидер коммунистов.

Напомним, ранее кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации во втором туре выборов. ЦИК насчитала более 70 жалоб на нарушения и сегодня рекомендовала признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными.

Оба кандидата выразили готовность принять участие в новых выборах.

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Андрей Григорьев
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