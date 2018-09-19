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Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 14:44

Жена Вуди Аллена прокомментировала сексуальные домогательства режиссёра

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo

Фото: © AP Photo

Для Сун-и Превен это было первым публичным интервью, в котором она решила рассказать о произошедшей ситуации.

Супруга популярного режиссёра Вуди Аллена и приёмная дочь Миа Фэрроу Сун-и Превен впервые прокомментировала обвинения в адрес её мужа со стороны Миа, а также её дочери — сводной сестры Сун-и Дилан Фэрроу. Сун-и защищает своего мужа и обвиняет Миа в использовании движения #MeToo.

По словам женщины, Миа использовала это движение для того, чтобы опозорить своего бывшего партнёра. Сун-и выдвигает Миа ответные обвинения — в физическом и эмоциональном издевательстве. Также Сун-и рассказала, что то, что произошло с Алленом, было несправедливым.

Напомним, ещё в 1993 году, после того как Аллен ушёл от неё к Сун-и, Миа обвинила режиссёра в сексуальном насилии по отношению к 7-летней Дилан. В 2017 году на волне движения #MeToo эта тема вновь стала публично обсуждаться.

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Сергей Сурепин
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