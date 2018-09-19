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Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 14:34

Google "убила" сервис для геймеров YouTube Gaming

Фото: &copy; Google

Фото: © Google

Ранее американская корпорация позиционировала свой новый сервис в качестве конкурента Twitch.

Компания Google закрыла проект YouTube Gaming. Изначально сервис позиционировался в качестве конкурента Twitch. Вся функциональность YouTube Gaming будет доступна на обычном YouTube.

Теперь разработчики предлагают синхронизировать данные с YouTube Gaming с обычной учётной записью YouTube. В марте 2019 года соответствующее мобильное приложение пропадёт из магазинов Google Play и App Store.

Напомним, сервис и приложение запустили 27 августа 2015 года. YouTube Gaming серьёзно отставал от аналогов. Например, приложение Twitch для Android находилось на 15-м месте, а YouTube Gaming для той же платформы — на 283-м.

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Сергей Сурепин
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