Google "убила" сервис для геймеров YouTube Gaming
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Ранее американская корпорация позиционировала свой новый сервис в качестве конкурента Twitch.
Компания Google закрыла проект YouTube Gaming. Изначально сервис позиционировался в качестве конкурента Twitch. Вся функциональность YouTube Gaming будет доступна на обычном YouTube.
Теперь разработчики предлагают синхронизировать данные с YouTube Gaming с обычной учётной записью YouTube. В марте 2019 года соответствующее мобильное приложение пропадёт из магазинов Google Play и App Store.
Напомним, сервис и приложение запустили 27 августа 2015 года. YouTube Gaming серьёзно отставал от аналогов. Например, приложение Twitch для Android находилось на 15-м месте, а YouTube Gaming для той же платформы — на 283-м.