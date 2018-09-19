Google "убила" сервис для геймеров YouTube Gaming

Ранее американская корпорация позиционировала свой новый сервис в качестве конкурента Twitch.

Компания Google закрыла проект YouTube Gaming. Изначально сервис позиционировался в качестве конкурента Twitch. Вся функциональность YouTube Gaming будет доступна на обычном YouTube.

Теперь разработчики предлагают синхронизировать данные с YouTube Gaming с обычной учётной записью YouTube. В марте 2019 года соответствующее мобильное приложение пропадёт из магазинов Google Play и App Store.