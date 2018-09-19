Госдума в первом чтении поддержала льготный период оплаты штрафов ГИБДД
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По словам спикера ГД Вячеслава Володина, нередки случаи, когда автомобилист лишался льгот из-за запоздалого письма.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому продлевается возможность оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%, если почтовое извещение не приходило в течение 20 дней.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера должна восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей. Он рассказал, что случаи задержки писем нередки и человек лишался права на льготу.
В документах также поясняется, что законопроект был разработан после постановления Конституционного суда, вынесенного по жалобе автолюбителя Юрия Рейнхиммеля.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей при запрете их эксплуатации.