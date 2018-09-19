Госдума в первом чтении поддержала льготный период оплаты штрафов ГИБДД

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, нередки случаи, когда автомобилист лишался льгот из-за запоздалого письма.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому продлевается возможность оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%, если почтовое извещение не приходило в течение 20 дней.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера должна восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей. Он рассказал, что случаи задержки писем нередки и человек лишался права на льготу.

В документах также поясняется, что законопроект был разработан после постановления Конституционного суда, вынесенного по жалобе автолюбителя Юрия Рейнхиммеля.