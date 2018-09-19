ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в драматичном матче Лиги чемпионов

Московские армейцы на выезде разошлись миром с чешской командой в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:2.

Вслед за "Локомотивом" борьбу в самом престижном турнире Европы начал и московский ЦСКА. Армейцы, попавшие в группу с "Реалом", "Ромой" и "Викторией", начали турнир с ничьей с чешской командой на выезде.

На 29-й минуте 25-летний нападающий "Виктории" Михаэл Крменчик открыл счёт, а спустя всего несколько минут оформил дубль. Перед матчем Лайф уже писал об этом форварде. Он является лидером команды и в чемпионате Чехии забил семь голов в восьми матчах.

Во втором тайме 20-летний Фёдор Чалов, который, к слову, является лучшим бомбардиром чемпионата России в настоящий момент, забил свой первый гол в ЛЧ.

Армейцы пытались отыграться и в концовке встречи смогли отправить в ворота чехов ещё два мяча, но ни один не был засчитан. Казалось, что удача отвернулась от москвичей, но уже в компенсированное арбитром время был назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Никола Влашич. Как итог — 2:2.

В параллельной встрече "Реал" обыграл "Рому" со счётом 3:0 и возглавил группу G с тремя очками, у ЦСКА пока один балл.

Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут уже в Москве против "Реала". Встреча состоится на стадионе "Лужники".