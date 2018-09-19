ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в драматичном матче Лиги чемпионов
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Московские армейцы на выезде разошлись миром с чешской командой в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:2.
Вслед за "Локомотивом" борьбу в самом престижном турнире Европы начал и московский ЦСКА. Армейцы, попавшие в группу с "Реалом", "Ромой" и "Викторией", начали турнир с ничьей с чешской командой на выезде.
На 29-й минуте 25-летний нападающий "Виктории" Михаэл Крменчик открыл счёт, а спустя всего несколько минут оформил дубль. Перед матчем Лайф уже писал об этом форварде. Он является лидером команды и в чемпионате Чехии забил семь голов в восьми матчах.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Во втором тайме 20-летний Фёдор Чалов, который, к слову, является лучшим бомбардиром чемпионата России в настоящий момент, забил свой первый гол в ЛЧ.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Армейцы пытались отыграться и в концовке встречи смогли отправить в ворота чехов ещё два мяча, но ни один не был засчитан. Казалось, что удача отвернулась от москвичей, но уже в компенсированное арбитром время был назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Никола Влашич. Как итог — 2:2.
В параллельной встрече "Реал" обыграл "Рому" со счётом 3:0 и возглавил группу G с тремя очками, у ЦСКА пока один балл.
Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут уже в Москве против "Реала". Встреча состоится на стадионе "Лужники".
Лига чемпионов. 1-й тур
"Виктория" — ЦСКА — 2:2.
Голы: Крменчик (29', 1:0), (41', 2:0), Чалов (49', 2:1), Влашич (90+5, 2:2, пенальти).
Турнирное положение
Группа G:
1. "Реал" — 3 очка.
2. "Виктория" — 1.
3. ЦСКА — 1.
4. "Рома" — 0.
Все результаты:
"Аякс" — АЕК — 3:0.
"Шахтёр" — "Хоффенхайм" — 2:2.
"Бенфика" — "Бавария" — 0:2.
"Манчестер Сити" — "Лион" — 1:2.
"Реал" — "Рома" — 3:0.
"Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3.
"Валенсия" — "Ювентус" — 0:2.