Суд оставил под арестом экс-главу компании-собственника "Зимней вишни"

Суд в Кемерове не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего гендиректора компании — владельца ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой и оставил её под арестом, сообщает РИА "Новости".

Богданова пробудет под стражей до 24 ноября. По версии следствия, она приняла решение об увеличении площадей ТЦ, проводила перепланировки ради прибыли, чем затруднила эвакуацию.