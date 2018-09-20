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Регион
Опубликовано 20 сентября 2018, 07:15

Суд оставил под арестом экс-главу компании-собственника "Зимней вишни"

Юлия Богданова. Фото: &copy; РИА Новости/Александр Патрин

Юлия Богданова. Фото: © РИА Новости/Александр Патрин

Суд в Кемерове не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего гендиректора компании — владельца ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой и оставил её под арестом, сообщает РИА "Новости".

Богданова пробудет под стражей до 24 ноября. По версии следствия, она приняла решение об увеличении площадей ТЦ, проводила перепланировки ради прибыли, чем затруднила эвакуацию.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошёл 25 марта. В результате инцидента погибло 60 человек, большинство из которых — дети. В рамках уголовного дела задержано десять человек.

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Александра Вишнякова
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