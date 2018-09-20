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Регион
Опубликовано 20 сентября 2018, 05:10

Группа KISS объявила о прощальном туре

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/KISS

Фото: © facebook.com/KISS

Американская рок-группа объявила о том, что отправится в прощальный тур в эфире финального выпуска телепроекта America's Got Talent.

— Это был потрясающий путь со всеми вами. Мы не можем уйти, не сказав "до свидания"! Это шоу будет самым взрывным, самым хитовым и самым громким, — написал в "Инстаграме" фронтмен группы Джин Симмонс.

О датах тура и городах проведения концертов пока не сообщается. Группа KISS была основана в 1973 году в Нью-Йорке. За 45 лет было продано более 100 миллионов копий альбомов. В 2014 году KISS включили в Зал славы рок-н-ролла. В начале 2000-х годов группа уже проводила "Прощальный тур".

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Эмила Сидорова
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