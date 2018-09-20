Группа KISS объявила о прощальном туре

Американская рок-группа объявила о том, что отправится в прощальный тур в эфире финального выпуска телепроекта America's Got Talent.

— Это был потрясающий путь со всеми вами. Мы не можем уйти, не сказав "до свидания"! Это шоу будет самым взрывным, самым хитовым и самым громким, — написал в "Инстаграме" фронтмен группы Джин Симмонс.