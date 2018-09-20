Запущена трансляция с потерей PewDiePie звания самого популярного блогера в мире

Люди решили посмотреть в режиме реального времени за тем, как на YouTube будет новый король.

На YouTube-канале FlareTV запустили трансляцию с двумя счётчиками. Первый показывает количество подписчиков на канале PewDiePie (самого популярного блогера в мире), второй — на канале T-Series (индийской музыкальной компании).

Пользователи YouTube следят за тем, как меняется количество подписчиков на обоих каналах. Их цель — увидеть, как на площадке поменяется лидер, а новым главным YouTube-каналом станет как раз T-Series.

Сейчас на канале PewDiePie более 66,3 миллиона подписчиков, а на T-Series — 62,7 миллиона.