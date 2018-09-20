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Регион
Опубликовано 20 сентября 2018, 09:57

Американца арестовали за угрозу убить школьника после проигрыша в Fortnite

Фото: &copy;&nbsp;Fortnite

Фото: © Fortnite

Взрослому геймеру настолько не понравилось поражение от 11-летнего подростка, что он пообещал расстрелять его.

Полиция Нью-Йорка арестовала 45-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Алиперти. Отцу троих детей предъявили обвинения в запугивании и угрозах расправы над 11-летним школьником, которому мужчина проиграл матч в игре Fortnite. Об этом сообщает NBC.

В полиции сообщили, что после проигрыша Алиперти отправил оппоненту несколько текстовых и голосовых сообщений. В них тот угрожал расстрелять подростка и уверял, что знает адрес его школы. 11-летний юноша пожаловался на Алиперти родителям, а те обратились в полицию.

Подозреваемого арестовали через несколько часов после обращения. На следующий день у школы подростка дежурил патруль. Алиперти отказывается признавать вину в запугивании. Его адвокат пытается убедить суд, что клиент просто нагрубил ребёнку, но никак не угрожал.

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Сергей Сурепин
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