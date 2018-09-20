Американца арестовали за угрозу убить школьника после проигрыша в Fortnite

Взрослому геймеру настолько не понравилось поражение от 11-летнего подростка, что он пообещал расстрелять его.

Полиция Нью-Йорка арестовала 45-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Алиперти. Отцу троих детей предъявили обвинения в запугивании и угрозах расправы над 11-летним школьником, которому мужчина проиграл матч в игре Fortnite. Об этом сообщает NBC.

В полиции сообщили, что после проигрыша Алиперти отправил оппоненту несколько текстовых и голосовых сообщений. В них тот угрожал расстрелять подростка и уверял, что знает адрес его школы. 11-летний юноша пожаловался на Алиперти родителям, а те обратились в полицию.