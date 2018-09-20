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Опубликовано 20 сентября 2018, 10:07

Эмили Ратаковски показала нижнее бельё через прозрачное платье

Фото &copy; Instagram/emrata

Фото © Instagram/emrata

В таком необычном образе, который пришёлся по душе фанатам, звезда появилась на премии "Эмми".

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски вновь порадовала всех своим нарядом. В этот раз звезда посетила премию "Эмми" в чёрном прозрачном платье, приковав к себе внимание фотографов.

В "Инстаграме" звезда опубликовала сразу две фотографии в этом наряде. Суммарно публикации набрали более миллиона лайков и почти четыре тысячи комментариев. Публикации Эмили подписала следующим образом: "Настоящие друзья всегда фотографируют тебя перед выходом из дома, чтобы проверить, насколько твоё платье прозрачное".

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emmys

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

На Ратаковски — платье из коллекции Anaïs Jourden. Благодаря его прозрачности можно увидеть не только стройную фигуру модели, но и её нижнее бельё.

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Сергей Сурепин
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