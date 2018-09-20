Эмили Ратаковски показала нижнее бельё через прозрачное платье

В таком необычном образе, который пришёлся по душе фанатам, звезда появилась на премии "Эмми".

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски вновь порадовала всех своим нарядом. В этот раз звезда посетила премию "Эмми" в чёрном прозрачном платье, приковав к себе внимание фотографов.

В "Инстаграме" звезда опубликовала сразу две фотографии в этом наряде. Суммарно публикации набрали более миллиона лайков и почти четыре тысячи комментариев. Публикации Эмили подписала следующим образом: "Настоящие друзья всегда фотографируют тебя перед выходом из дома, чтобы проверить, насколько твоё платье прозрачное".