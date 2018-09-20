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Регион
Опубликовано 20 сентября 2018, 10:17

Sony "убьёт" PlayStation Vita уже в 2019 году

Фото: &copy; Flickr/Sergey Galyonkin

Фото: © Flickr/Sergey Galyonkin

Японская корпорация приняла решение прекратить производство портативной консоли.

Старший вице-президент Sony Interactive Entertainmen Хироюки Ода рассказал, что компания планирует прекратить производство PlayStation Vita в Японии. Консоль перестанут производить в 2019 году. Об этом сообщает Engadget.

На данный момент у нас нет каких-либо планов касательно новой портативной консоли. Мы собираемся производить PlayStation Vita в Японии до 2019 года, после чего поставки консоли прекратятся

Хироюки Ода

Также стало известно, что в настоящий момент у Sony нет планов по выпуску новой портативной консоли. Ранее Sony говорила о том, что планирует прекратить производство физических версий игр для PlayStation Vita в США и Европе.

Напомним, ранее Sony анонсировала выход миниатюрной версии первой PlayStation. Консоль выйдет в этом году — она получит 20 установленных игр.

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Сергей Сурепин
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