Sony "убьёт" PlayStation Vita уже в 2019 году

Старший вице-президент Sony Interactive Entertainmen Хироюки Ода рассказал, что компания планирует прекратить производство PlayStation Vita в Японии. Консоль перестанут производить в 2019 году. Об этом сообщает Engadget .

На данный момент у нас нет каких-либо планов касательно новой портативной консоли. Мы собираемся производить PlayStation Vita в Японии до 2019 года, после чего поставки консоли прекратятся

Также стало известно, что в настоящий момент у Sony нет планов по выпуску новой портативной консоли. Ранее Sony говорила о том, что планирует прекратить производство физических версий игр для PlayStation Vita в США и Европе.