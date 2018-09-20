Учёные установили, что игры спасают от боли в пояснице

Согласно информации специалистов, именно благодаря компьютерным развлечениям можно улучшить своё здоровье.

Австралийские учёные доказали пользу от видеоигр. Оказалось, что они не только не вредят здоровью, но и позволяют улучшить самочувствие в пояснице. Об этом сообщает The Times.

Исследователи из Сиднейского университета Австралии изучили влияние видеоигр на геймеров. Они пришли к выводу, что любители активных игр на 30% меньше страдают от боли в пояснице.

Автор исследования — Джошуа Задро, физиотерапевт в Школе общественного здравоохранения Университета Сиднея. Он заявил, что боль в спине уменьшают только те игры, где человек и сам физически активен.