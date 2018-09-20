Лана Дель Рей выпустила новый клип в стиле ретрофильма

Клип длится практически десять минут. Большая его часть — это съёмка дороги, по которой едет певица. В кадр попали виды Лос-Анджелеса, морское побережье и сама Лана, улыбающаяся и катающаяся на авто. Он снят в стиле ретрофильма. Видео уже успели посмотреть более полутора миллиона раз.