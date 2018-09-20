Лана Дель Рей выпустила новый клип в стиле ретрофильма
33-летняя популярная американская певица решила экранизировать одну из своих новых песен.
На YouTube-канале певицы Ланы Дель Рей появилось новое видео. На этот раз американская 33-летняя певица решила экранизировать композицию Venice Bitch.
Клип длится практически десять минут. Большая его часть — это съёмка дороги, по которой едет певица. В кадр попали виды Лос-Анджелеса, морское побережье и сама Лана, улыбающаяся и катающаяся на авто. Он снят в стиле ретрофильма. Видео уже успели посмотреть более полутора миллиона раз.
Продюсер клипа — Джек Антонофф, работавший над последними альбомами Тейлор Свифт и Лорд. Режиссёром видео стала Чак Грант, сестра певицы.