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Опубликовано 20 сентября 2018, 10:38

Лана Дель Рей выпустила новый клип в стиле ретрофильма

Скриншот видео&nbsp;Lana Del Rey
Скриншот видео Lana Del Rey

33-летняя популярная американская певица решила экранизировать одну из своих новых песен.

На YouTube-канале певицы Ланы Дель Рей появилось новое видео. На этот раз американская 33-летняя певица решила экранизировать композицию Venice Bitch.

Клип длится практически десять минут. Большая его часть — это съёмка дороги, по которой едет певица. В кадр попали виды Лос-Анджелеса, морское побережье и сама Лана, улыбающаяся и катающаяся на авто. Он снят в стиле ретрофильма. Видео уже успели посмотреть более полутора миллиона раз.

Продюсер клипа — Джек Антонофф, работавший над последними альбомами Тейлор Свифт и Лорд. Режиссёром видео стала Чак Грант, сестра певицы.

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Сергей Сурепин
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