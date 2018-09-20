Новому "Джеймсу Бонду" нашли режиссёра. Фильм перенесли на 2020 год

Теперь официально стало известно о том, кто будет снимать следующий фильм про агента 007.

Новым режиссёром будущего фильма про Джеймса Бонда стал Кэри Фукунага. До этого он снимал сериал "Настоящий детектив". Об этом сообщает DigitalSpy.

Съёмки нового фильма начнутся в марте 2019 года. У ленты пока нет названия. На экраны фильм выйдет 14 февраля 2020 года.