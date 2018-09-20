Франция оштрафовала создателей культовой игры Half-Life

Правительство страны раскритиковало студию Valve из-за особенностей политики возврата денег за игры в Steam.

Защита прав потребителей — серьёзная и достаточно скользкая тема в игровой индустрии. Переход из ретейла в "цифру" вызвал достаточно много трудностей у крупных компаний — всё ещё не утихают споры на тему, что можно делать, а что нельзя.

Таким образом, в переходный период под критику попали компании Valve и Ubisoft. Правительство Франции приняло решение оштрафовать эти фирмы. Повод для разбирательства — политика возврата денег. В Steam она появилась не сразу и подразумевает, что получить деньги назад можно только при определённых условиях. Например, если пользователь играл меньше двух часов в купленный им ранее продукт. Что же касается Ubisoft, то у них эта система работает ещё хуже, поэтому нарушает законодательство Франции.