"Аватар" станет сериалом Netflix
Фото: © Netflix
Создатели оригинального мультсериала в ближайшее время начнут работу над новым проектом.
Стриминговая площадка Netflix начала работу над игровым сериалом "Аватар: легенда об Аанге". Он будет основан на одноимённом анимационном телесериале канала Nickelodeon. Об этом сообщает THR.
Сценаристы и продюсеры оригинала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко будут отвечать за разработку проекта. Производство нового сериала стартует в 2019 году. Стрим-сервис Netflix спродюсирует проект в сотрудничестве с Nickelodeon.
Напомним, премьера мультсериала "Аватар: легенда об Аанге" состоялась на канале Nickelodeon в феврале 2005 года. Всего вышло три сезона. Действие сериала разворачивалось в вымышленном мире, который в общих чертах напоминал собирательный образ стран Востока.