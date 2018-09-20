"Аватар" станет сериалом Netflix

Создатели оригинального мультсериала в ближайшее время начнут работу над новым проектом.

Стриминговая площадка Netflix начала работу над игровым сериалом "Аватар: легенда об Аанге". Он будет основан на одноимённом анимационном телесериале канала Nickelodeon. Об этом сообщает THR.

Сценаристы и продюсеры оригинала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко будут отвечать за разработку проекта. Производство нового сериала стартует в 2019 году. Стрим-сервис Netflix спродюсирует проект в сотрудничестве с Nickelodeon.