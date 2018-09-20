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Регион
Опубликовано 20 сентября 2018, 11:48

"Аватар" станет сериалом Netflix

Фото: &copy; Netflix

Фото: © Netflix

Создатели оригинального мультсериала в ближайшее время начнут работу над новым проектом.

Стриминговая площадка Netflix начала работу над игровым сериалом "Аватар: легенда об Аанге". Он будет основан на одноимённом анимационном телесериале канала Nickelodeon. Об этом сообщает THR.

Сценаристы и продюсеры оригинала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко будут отвечать за разработку проекта. Производство нового сериала стартует в 2019 году. Стрим-сервис Netflix спродюсирует проект в сотрудничестве с Nickelodeon.

Напомним, премьера мультсериала "Аватар: легенда об Аанге" состоялась на канале Nickelodeon в феврале 2005 года. Всего вышло три сезона. Действие сериала разворачивалось в вымышленном мире, который в общих чертах напоминал собирательный образ стран Востока.

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Сергей Сурепин
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