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Опубликовано 20 сентября 2018, 11:08

Создатель "Игры престолов" объяснил задержку финального сезона

Фото: &copy;&nbsp;Game of Thrones

Фото: © Game of Thrones

Оказалось, что тяжёлое производство всё же заставило авторов шоу отодвинуть дату премьеры новых эпизодов.

Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс недавно пообщались с прессой. Они рассказали, почему финал сериала выйдет не раньше весны 2019 года.

По словам Бениоффа, последний сезон придётся подождать, потому что это самый крупный проект из всего, что они когда-либо делали. Также стало известно, что авторы шоу практически год провели в Белфасте, где-либо готовились к съемкам, либо снимали. Авторы шоу уверены, что люди сами всё увидят и поймут, почему премьера задержалась.

Напомним, ранее актёр Кит Харингтон намекнул, что финал "Игры престолов" понравится не всем. Также стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов". Утечка новой информации о сериале произошла во время судебного разбирательства актёра и его бывшего менеджера.

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Сергей Сурепин
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