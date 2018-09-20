Создатель "Игры престолов" объяснил задержку финального сезона

Оказалось, что тяжёлое производство всё же заставило авторов шоу отодвинуть дату премьеры новых эпизодов.

Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс недавно пообщались с прессой. Они рассказали, почему финал сериала выйдет не раньше весны 2019 года.

По словам Бениоффа, последний сезон придётся подождать, потому что это самый крупный проект из всего, что они когда-либо делали. Также стало известно, что авторы шоу практически год провели в Белфасте, где-либо готовились к съемкам, либо снимали. Авторы шоу уверены, что люди сами всё увидят и поймут, почему премьера задержалась.