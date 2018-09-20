Госдума поддержала введение наказания за отказ от распространения лжи

Предлагается штрафовать за это, отправлять на обязательные исправительные работы или за решётку.

Депутаты Государственной думы сегодня поддержали в финальном третьем чтении проект закона об уголовной ответственности за отказ от распространения лжи. Речь идёт о случаях злостного неисполнения решения суда.

Авторами закона стала группа депутатов, в том числе Сергей Боярский. Поправки вносятся в статью 315 Уголовного кодекса РФ. Там в случае полного утверждения закона появится фраза об ответственности "за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию".